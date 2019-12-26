Жители Киева пережили самую теплую ночь почти за полтора века
В ночь на 25 декабря температура воздуха в Киеве опустилась ниже 4,4 градусов, что на 0,6 градусов теплее, чем это было в 2014 году. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.
По данным обсерватории, в ночь на 25 декабря погода в Киеве была самой теплой за последние 139 лет наблюдений.
"Это уже 9 температурных рекордов в декабре", - добавили метеорологи.
Несмотря на необычайно теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20.
Как сообщалось, в день Святого Николая, 19 декабря 2019 года, в столице было обновлено сразу три температурных рекорда.
Отметим, 18 декабря, после полудня столбик термометра поднялся до 15,2 градусов. По данным обсерватории, это значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве по 139 лет наблюдений.
В понедельник, 23 декабря, средняя температура составляла 8,0 градусов тепла, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.