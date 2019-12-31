Владимир Зеленский впервые в должности президента Украины поздравил граждан с Новым 2020 годом.

Ролик с новогодним обращением Владимира Зеленского был записан в Киеве на ВДНХ - там же, где снимали популярный сериал "Слуга народа".

В начале своего ролика Зеленский предложил задать себе вопрос - кто мы? И перечислил несколько десятков профессий и характеров. "Все мы украинцы", - резюмировал он.

"В паспорте нет строки "ватник" или "бандеровец". Есть графа: украинец", - сказал Зеленский.

Главный пафос заявления - нас объединяет больше того, что разделяет. "Нам неважно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский. Мы ценим их за другое".

"Мы счастливы, что влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче", - сказал Зе.

Президент произнес целое предложение по крымско-татарски и буквально пару слов по-русски.

Ролик Зеленского не похож на обычное обращение. Скорее всего это клип с множеством постоянно меняющихся кадров, которые изображают, что говорит президент. Он появляется в начале и в конце клипа.

В завершение Зе пожелал украинцам не переесть на новый год. В этом видео - не только президент, но и другие известные украинцы: Василий Вирастюк, Леонид Кравчук, Жан Беленюк, Сергей Бубка, Маша Евфросинина, Александр Усик, а также Олег Винник. И много кварталовцев.

Также на видео есть Алексей Гончарук, который пожелал "макроэкономической стабильности", и вице-спикер Руслан Стефанчук.

Ролик президента из-за массы персонажей получился очень длинный - более 13 минут. Для сравнения, у Петра Порошенко в прошлом году поздравление длилось чуть более пяти минут.

Интересно, что премьер Гончарук поздравил украинцев как на ролике Зе, так и на своем собственном, который вышел почти одновременно.

Полный текст выступления Зе

Дорогие украинцы.

Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других непонятныех терминах. Одним словом убеждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока что вы этого не заметили и поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук. Ждем пока он закончит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье.

Сегодня будет иначе. Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области. Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, переехавший и открывший собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и таки вернулся обратно? Кто я? Тот, кто десять лет живет заграницей и любит Украину в Интернете? Тот, кто потерял все в Крыму, и начал все с нуля в Харькове? ІТшник, который мечтает сбежать из страны? Или пленный, который мечтал вернуться домой?

Кто я? Житель Франковска, защищающий свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который бережет свой родной язык? Житель Берегово, который бережет свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на своем родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что это нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать? Кто я? Тот, кто платит налоги? Кто подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? С недостатками слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика? Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами". Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: "Гражданин Украины", у которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные.

Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента. 25%, которые его не воспринимают. Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Или те, кто седьмого января? Кто знаком 100 лет? Или те, кто встретился в 2014-ом? Те, кто сделали самый большой в мире самолет, и кто ставит заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана или слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы" или "Один дома". Болеем за "Динамо" или "Шахтер"? Или вместе с Ломаченко и Усика. Те, кто празднует 8 Марта? Или наоборот считает его пережитком "совка"? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорит: "Я тебя люблю" или "Я тебе кохаю". Все это и есть мы.

И как же нам, таким разным, жить вместе? Отгородиться? Отгородиться огромным забором? Кто убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте, разве нас мало что объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами. Перестали ли бы их уважать, узнав за кого на выборах голосовали бы Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможке автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к "нормандскому формату"? Мы ценим их за другое, потому что мы ценим на самом деле другое.

Мы одинаково радовались, когда наши вышли на "Евро". Одинаково смеемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И не важно мальчика или девочки. Мы счастливы, когда влюблены хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и наши пленники, мы плакали от счастья и украиноговорящие, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины.

В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить.

Дорогие украинцы! В новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения на утро. Мира всем нам. Давайте помнить, что любить Украину-значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они бы не родились".

В чем разница с новогодней речью Порошенко

Смысл речи Зеленского был объединительный. У Порошенко же в канун уходящего сейчас года были другие месседжи.

Предыдущий президент начинал новогоднее поздравление-2019 с создания ПЦУ и Томоса. "Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Мы идем своим путем", - повторял президент свой предвыборный лозунг.

Порошенко также напоминал, что 2019 год - это столетие акта Злуки. Потом он поздравил украинских военных, в частности моряков, захваченных в Крыму. После чего Порошенко пообещал жителям "ЛДНР" и Крыма вернуться к ним "с миром".

Кстати, про моряков и возвращение территорий Зеленский тоже говорил сегодня. Однако в остальном новый президент попытался оседлать риторику, с которой он шел на выборы - отбрасывания старых, порошенковских догм, устремленных в религию, национализм и переписывание истории.

Мы уже успели отвыкнуть от такого Владимира Зеленского - который с теплотой говорит об "Иронии судьбы" или Леониде Быкове. И в последнее время чаще слышали от него вещи, похожие на то, что говорила предыдущая власть (свежий пример - "я готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика").

А по многим темам, где все ждали реакции президента, Зе вообще молчал. Но внезапно сказал в новогоднем обращении: "Хотим свободы слова или аплодируем избиению журналистов?". Видимо, речь шла о недавнем нападении на корреспондентов в Апелляционном суде Киева.

То есть Зе снова пытается быть "своим" для всех и никого не обидеть. И с одной стороны это правильно. С другой - расходясь с Порошенко риторикой (и это видно по совершенно разным новогодним поздравлениям), новый президент пока во многом копирует политику старого.

Так, делая в своем видео реверансы русскоязычным, Зеленский никак не мешает полной украинизации тех же русских школ или телеэфира. Сочувствуя избитым журналистам, президент не наказывает радикалов, которые все так же вольготно кошмарят СМИ.

В то же время нельзя не отметить действительно попытку - хотя бы на словах - сшить страну. И это уже большой шаг вперед - что через семь месяцев у власти Зеленский еще помнит, с чем шел на выборы.