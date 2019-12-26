Полицейские выдворила за пределы Украины гражданина Российской Федерации, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский". Его экстрадировали в Испанию 24 декабря. Об этом сообщается на сайте МВД.

"В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения "Батыра Бухарского", задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, с 2017 года "вор в законе" находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, и которые легализовали путем приобретения недвижимости.

"С целью дальнейшей экстрадиции в Королевство Испания 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Батыр Бухарский" был коронован в 1998 году в Москве "вором в законе" "Дедом Хасаном" и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке "Япончик".

Фото: mvs.gov.ua

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