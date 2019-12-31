Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым 2020 годом.

Видео обращения российского лидера опубликовано в Интернете после того, как оно вышло в первом часовом поясе РФ, на Камчатке. Из-за разницы во времени Новый год там наступил, когда в Киеве было 14 часов.

"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", - пожелал россиянам Путин.

Также он отметил, что, несмотря на множество дел, главным является "теплота человеческих отношений и дружеского общения".

"Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками", - подчеркнул он.

Отдельно Путин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, которых также поздравил с наступившим праздником.

"В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон", - уточнил он.

Видео: YouTube/Россия 24

Ранее "Страна" рассказывала, где записывал новогоднее поздравление Владимир Зеленский. Также мы выяснили, где и с кем президент Украины встретит 2020 год.

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