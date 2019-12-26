Полиция установила личность одного из нападавших на журналистов на суде по делу Шеремета
Правоохранители установили одного из нападавших на журналистов под зданием Апелляционного суда во время заседания по делу Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сообщается, 24 декабря к правоохранителям обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. Того же дня следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
"Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина", - говорится в сообщении.
Отметим, что судя по описанию, речь идет о Виталии Регоре, которя обливал мочой журналиста Дмитрия Кучера.
Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.
Полиция продолжает следственные действия и направляет усилия на установление всех лиц, причастных к нападению.
Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркнул, что любые проявления агрессии или применения силы к журналистам – недопустимы.
Как сообщалось, нардеп Бужанский призвал Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов на суде по делу Шеремета.
Также мы писали, что "Оппоплатформа" потребовала от властей разобраться с нападениями на журналистов.