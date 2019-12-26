Правоохранители установили одного из нападавших на журналистов под зданием Апелляционного суда во время заседания по делу Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, 24 декабря к правоохранителям обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. Того же дня следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

"Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина", - говорится в сообщении.

Отметим, что судя по описанию, речь идет о Виталии Регоре, которя обливал мочой журналиста Дмитрия Кучера.

Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.

Полиция продолжает следственные действия и направляет усилия на установление всех лиц, причастных к нападению.

Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркнул, что любые проявления агрессии или применения силы к журналистам – недопустимы.

Как сообщалось, нардеп Бужанский призвал Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов на суде по делу Шеремета.

Также мы писали, что "Оппоплатформа" потребовала от властей разобраться с нападениями на журналистов.