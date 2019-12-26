Почти половина украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, а треть - что ничем не отличается. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с социологической службой центра Разумкова.

43% опрошенных украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей.

34% - что ничем не отличается.

13% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.

Вместе с тем, 21% украинцев допускают, что в 2020 году может быть Майдан, а 3,66% респондентов уверены, что Майдан в ближайшее время не состоится.

При этом 27,8% респондентов считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшие несколько лет, 50% - что это удастся в более отдаленной перспективе, 11,2% - что Украина не способна преодолеть трудности, 11% затруднились ответить.

Исследование проводилось 13-18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, что ранее украинцы назвали освобождение пленных моряков событием года.

Как сообщала "Страна", также украинцы назвали имя главного политика уходящего года.