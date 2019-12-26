В четверг, 26 декабря, в Министерство информполитики проходят обыски. Детективы НАБУ обыскивают Министерство информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства". Об этом в Facebook сообщил госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

Он пояснил, что заинтересовавшие правоохранителей ведомства подчинены Минкульту.

"Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - написал в соцсети Биденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что САП и НАБУ сообщили подозрение в незаконном получении компенсации за жилье уже третьему экс-нардепу.

Также мы сообщали, что главу НАБУ Сытника внесли в госреестр коррупционеров.