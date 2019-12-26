В четверг, 26 декабря, у здания ГБР после допроса волонтера Маруси Зверобой напали на журналиста "Правового контроля" Сергея Шевчука.

По данным телеграм-канала Klymenko Time, он задал Марусе Зверобой вопрос - как она прокомментирует то, что журналистам во время суда по делу Шеремета угрожали и облили мочой.

"Радуйтесь, что облили мочой, а не кислотой", - заявила она.

Фото: Facebook/Bogdan Aminov

После этого агрессивно настроенные "активисты" начали озвучивать угрозы и оказывать физическое давление на Шевчука. "Инцидент произошел под зданием Госбюро расследований, где сегодня проходил допрос Маруси Звиробий. То есть публика там была плюс-минус та же, что и на суде по подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко. Нападение на Шевчука сегодня было связано с тем, что журналист задал неудобный вопрос Марусе Звиробий после того, как она вышла из здания ГБР. Касался он фактов ", - сообщает Klymenko Time.

Появилось видео инцидента. На нем видно, что инцидент произошел между Шевчуком и активистом из Всесвитньо-Броварского ТВ, которое имеет отношение к Дмитрию Корчинскому. Представители этой же организации ранее угрожали и журналисту "Страны" Юлии Корзун.

Видео: YouTube/Pavlovsky News

Напомним, 24 декабря возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов. В частности, был избит корреспондент издания Sharij.net. Также угрозы в свой адрес получила журналист "Страны" Юлия Корзун, а сотрудница телеканала ZIK Алла Жизневская получила удар по рукам, когда снимала происходящее на камеру телефона.

Ранее Нардеп Бужанский призвал Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов на суде по делу Шеремета.