В посольстве США осудили запуск поездов через Крымский мост
В посольстве США осудили запуск властями России железнодорожного пассажирского сообщения через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба в твиттер-микроблоге посольства в четверг, 26 декабря.
"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в опубликованном сообщении.
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
Ранее разбирались, как запустили ж/д сообщение через Крымский мост.
Как сообщала "Страна", ранее в МИД Украины выразили протест против визита Владимира Путина в Крым и запуска поездов по Керченскому мосту, который соединяет Россию с аннексированным полуостровом.