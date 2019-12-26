В посольстве США осудили запуск властями России железнодорожного пассажирского сообщения через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба в твиттер-микроблоге посольства в четверг, 26 декабря.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Ранее разбирались, как запустили ж/д сообщение через Крымский мост.

Как сообщала "Страна", ранее в МИД Украины выразили протест против визита Владимира Путина в Крым и запуска поездов по Керченскому мосту, который соединяет Россию с аннексированным полуостровом.