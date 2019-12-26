Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко вместе с помощниками отпраздновал наступающий Новый год в заведении, которое год назад он требовал закрыть. В то время нардеп был председателем общественного совета при Голосеевской РГА. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Этот корпоративчик проходил в ресторанном комплексе "Галерный", который чуть больше года назад требовал от правоохранительных органов закрыть председатель общественного совета при Голосеевской РГА Александр Юрченко. ВЫВОД: нардеп от СН Александр Юрченко еще будучи активистом нагибав ресторанный комплекс "Галерный", а уже став нардепом нагнул так, что теперь бухает там вместе с помощниками! Кстати стрелочкой на фото замечено владельца РК "Галерный" Александра Крамаренко который и оплатил за счет своего заведения корпоративчик команды Юрченко", - написал Мосийчук и добавил, что готовится заявление в НАБУ.

Фото: facebook.com

Напомним, Александр Юрченко не раз фигурировал в различных строительных скандалах. В частности, он предлагал построить в столице жилой дом на территории русскоязычной школы.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как бывший директор спиртзавода еле держится на ногах после корпоратива "Слуги народа".