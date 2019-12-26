Президент Украины Владимир Зеленский записал ролик с новогодним поздравлением на ВДНХ, где ранее снимался сериал "Слуга народа".

По информации "Страны", вчера уже была записана первая версия новогоднего обращения Зеленского. Однако было принято решение его доработать. Сегодня президент должен записать второй вариант.

Напомним, что это будет не первое обращение Зеленского к народу Украины на Новый год. В конце прошлого года ровно в полночь видео с Зеленский показали на канала 1+1, где он заявил о своем выдвижении в президенты.

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

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Ранее сообщалось, что стало известно, где Зеленский отметит Новый год.

Также мы писали, что нардеп Куницкий опубликовал новогоднее фото с Богданом, который шепчет ему на ухо как Зеленскому.