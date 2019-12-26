В "Слуге народа" связали аннексию Крыма в 2014 году с отменой закона о языках, который обеспечивал официальное двуязычие в ряде регионов Украины. Прежде всего русскоязычных.

Это заявление сделал нардеп Алексей Устенко в эфире телеканала "Наш", полемизируя с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

"Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось", - сказал Устенко.

В ответ на это Гончаренко заявил, что связи между явлениями нет, поскольку они происходили "в одно и то же время".

Однако с этим утверждение нардепа можно поспорить. Постмайданная Рада отменила этот закон 23 февраля 2014 года. А российский спецназ захватил здание Верховного совета Крыма только 27 февраля.

"Страна" разбиралась, действительно ли отмена закона о языках повлекла за собой события на юго-востоке Украины.

Что это за закон

Закон авторства двух регионалов - Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова - вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривал возможность двуязычия в регионах, где численность носителей этого языка превышает 10%. Что позволяло сделать русский язык официальным почти в любом регионе Украины.

Это касалось всех сфер - образования, делопроизводства, судов и так далее.

Закон вызвал резкую критику националистов. При этом и в среде пророссийских сил звучали нотки недовольства: перед выборами Янукович обещал сделать русский вторым государственным.

Поэтому принятый закон многие сторонники русского языка посчитали полумерой. Тем более, что некоторые наиболее раздражающие украинизаторские нормы эпохи Ющенко оставались: например, украинский дубляж в кинотеатрах. Его закон Колесниченко-Кивалова не затрагивал.

Тем не менее, сразу после принятия закона областные и городские советы юго-восточных областей начали объявлять русский язык вторым официальным. А вот на западе Украины демонстративно не исполняли закон, принимая постановления, что на их территории он не действует.

Отмена в 2014 году

23 февраля 2014 года на экстренном заседании Верховной Рады депутат "Батькивщины" Вячеслав Кириленко внес в повестку дня законопроект № 1190 - "О признании утратившим силу Закона Украины "Об основах государственной языковой политики".

232 депутата проголосовали за принятие законопроекта в повестку дня и без обсуждения - и тут же немедленно приняли его. Это произошло благодаря голосам "Свободы", "Батькивщины", УДАРа и внефракционных.

После этого Олег Тягнибок пообещал принять новый закон о языках, который будет разрабатываться "совместно с представителями национальных меньшинств". А через два дня Виталий Кличко заявил, что "это решение было неправильным. К данному вопросу нужно было подходить не сегодня, а через месяц, через два. Мы этот закон теперь должны пересмотреть".

Однако ничего в итоге не пересмотрели. Правда, и.о. президента Александр Турчинов закон подписывать отказался. Не подписал его позже и Петр Порошенко. То есть по сути закон Колесниченко-Кивалова действовал и после отмены.

И только в 2018 году Конституционный суд признал языковой закон времен Януковича утратившим силу. После чего был разработан и принят ныне действующий мовный закон - в котором от других языков не осталось и следа.

Еще раз повторим - формально закон Колесниченко-Кивалова никто так и не отменил. Но фактически решение Рады 23 февраля только подтолкнуло центробежные процессы на юго-востоке, который и без того был не согласен с итогами Евромайдана.

Стал ли русский язык причиной аннексии Крыма

Отмена закона о языках вызвала серьезное недовольство в Крыму и на Донбассе. Миссия ОБСЕ отмечала, что действия Киева "способствовали мобилизации значительного количества этнических русских против новых органов власти в Киеве".

То есть это был существенный толчок для противников Майдана к протестам. Ведь решение Рады показало, что на самом деле там собрались не противники Януковича и сторонники ЕС, а конкретные националисты.

А это переводило противостояние уже на новый уровень.

Другими словами, отмена языкового закона послужило сильным толчком к протестам, которые как раз 23 февраля и стартовали в разных городах юго-востока, а наиболее масштабными стали в Севастополе, который в тот день фактически вышел из под контроля Киева.

Именно эти протесты и позволили России быстро и фактически без сопротивления провести аннексию Крыма, опираясь на поддержку большинства крымчан. А уже через пару месяцев начались бои на Донбассе. И отмена языкового закона стала одним из важных факторов раскачивания ситуации (хотя и не единственным).

К слову, де-факто это признали и тогдашние власти. Не зря ведь Турчинов отмену закона не подписывал. К политике тотальной украинизации вернулись уже гораздо позже, когда война на Донбассе перешла в вялотекущую фазу, а пророссийское движение в других регионах Украины сошло на нет.

Однако официально признавать влияние отмены закона о языках на события 2014 года до сих пор никто не решался.