Новый год 2020. Популярные новогодние песни
Сегодня ночью - один из самых долгожданный праздников у детей и взрослых - Новый год!
Чтобы настроиться на праздник, предлагаем вниманию новогодний плей-лист: список любимых песен. Под них же можно будет танцевать в компании близких и друзей.
В нашем онлайн-сборнике: Эдуард Хиль, Дискотека Авария, Потап и Настя, Верка Сердючка, песни из советских кинофильмов и популярные композиции на английском языке.
Мы желаем вам веселья и хорошего настроения!
Также для вашего удобства мы подготовили поздравления с Новым годом:
Картинки, открытки и гифки
В стихах, прозе, смс и смешных тостах
Эдуард Хиль - Зима:
Дискотека Авария - Новогодняя (Новый год к нам мчится...):
Нина Бродская - Звенит январская вьюга (песня из фильма Иван Васильевич меняет профессию...):
Dean Martin - Let it snow:
Abba - Happy New year:
Людмила Гурченко - Пять минут (из фильма Карнавальная ночь):
ВИА Верасы - Завируха (Белый снег, белый снег):
Майя Кристалинская - А снег идет:
Глюкоза - Снег идет:
Потап и Настя - Новый год:
Верка Сердючка - Новогодняя:
Ну, погоди! - Расскажи, Снегурочка:
Perry Como - Magic Moments:
Стекловата - Новый год:
Jingle bells: