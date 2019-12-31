Сегодня ночью - один из самых долгожданный праздников у детей и взрослых - Новый год!

Чтобы настроиться на праздник, предлагаем вниманию новогодний плей-лист: список любимых песен. Под них же можно будет танцевать в компании близких и друзей.

В нашем онлайн-сборнике: Эдуард Хиль, Дискотека Авария, Потап и Настя, Верка Сердючка, песни из советских кинофильмов и популярные композиции на английском языке.

Мы желаем вам веселья и хорошего настроения!

Также для вашего удобства мы подготовили поздравления с Новым годом:

Картинки, открытки и гифки

В стихах, прозе, смс и смешных тостах

Эдуард Хиль - Зима:

Дискотека Авария - Новогодняя (Новый год к нам мчится...):

Нина Бродская - Звенит январская вьюга (песня из фильма Иван Васильевич меняет профессию...):

Dean Martin - Let it snow:

Abba - Happy New year:

Людмила Гурченко - Пять минут (из фильма Карнавальная ночь):

ВИА Верасы - Завируха (Белый снег, белый снег):

Майя Кристалинская - А снег идет:

Глюкоза - Снег идет:

Потап и Настя - Новый год:

Верка Сердючка - Новогодняя:

Ну, погоди! - Расскажи, Снегурочка:

Perry Como - Magic Moments:

Стекловата - Новый год:

Jingle bells: