В сети появились кадры, на которых видно, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его окружение покидают сцену после объявления воздушной тревоги.

Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге Израиля, где Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии "Ликуд". Однако ему пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

Сообщается, что обстрел велся во время Хануки со стороны Сектора Газа. ПВО Израиля перехватило запущенную ракету с помощью систем "Железный купол".

Во время эвакуации его сторонники скандировали "Биби, Биби, Биби". Так Нетаньяху называют в Израиле.

Отметим, что после этого армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС.

Сектор Газа - территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере он граничит с Израилем. С момента создания Израиля в Палестине 14 мая 1948 года - там продолжается конфликт.

Как сообщала "Страна", в столице Израиля Тель-Авиве в конце ноября произошла демонстрация с требованием отставки Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра. Генпрокурор Израиля уже выдвинул обвинения против него.