В Одессе в воинской части жестоко избили девушку-военнослужащую, дело взял на контроль министр обороны.

История показала, что порядки в украинской армии, которую якобы реформировали, остались теми же, что и раньше - воровство, круговая порука, использование солдат как строителей и травля неугодных.

"Страна" разбиралась в инциденте, поговорив с сослуживцами Натальи Кулиш.

Что произошло

Избита девушка была еще 14 декабря - в одесской воинской части А 3438. Потерпевшая Наталья Кулиш служила там поваром.

В этот день сослуживцы позвали ее встретиться в парке. Когда Наталья пришла, одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо, рассказала пострадавшая журналистам. После этого ей выбили несколько передних зубов. При этом, по ее словам, присутствовал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев, который все это видел, но никак не отреагировал. Более того, он заявил, что Кулиш ничего не докажет. Также Кулиш сообщила, что телесные повреждения ей нанесла военная по имени Вера Загороднюк.

Несколько дней девушке не давали пойти в госпиталь. После этого она сама оставила службу и обратилась к врачам.

Фото: usionline.com

Причина для конфликта

По словам девушки, поводом послужил ее открытый устный протест против действий заместителя командира военной части по тылу, подполковника В.М. Ангелюка. Наталья говорит, что он организовал незаконный вывоз продуктов питания, а также самовольно использовал военнослужащих для выполнения ремонтных работ.

"Эту работу поручили мне - я штукатурила и шпаклевала, выполняла лично я, и так получилось, что я упала со строительных лесов. Повредила себе шейный позвонок, повредила спину", - рассказала Наталья.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - сообщила Кулиш журналистам.

О конфликте Наталья Кулиш сообщила в Военную службу правопорядка, полицию, однако производство так и не открыли, пока на этот случай не обратил внимание министр обороны.

24 декабря девушка написала пост на странице президента Владимира Зеленского с просьбой о помощи. Она отметила, что не знает, как написать в личные сообщения. Какая конкретно нужна помощь, наталья не уточнила.

Реакция Загороднюка

После обращения Кулиш к Зеленскому министр обороны Андрей Загороднюк рассказал об избиении девушки-военнослужащей в воинской части под Одессой на своей странице в Facebook.

"С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте, — заявил министр обороны Украины, – Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и передает соответствующие материалы военной прокуратуре".

Что выяснила "Страна"

"Страна" узнала подробности этой истории. О случившемся нам рассказали сослуживцы девушки.

Наталья Кулиш. Фото: Facebook

"Наташу избили уже во второй раз. Вообще-то с самого начала службы на нее с подачи начальства объявили травлю. Кулиш работает на кухне и заметила, что начальство ворует имущество и продовольствие, особо никого не стесняясь. При этом еще и выписывает себе двойные премии, а также облагает солдат поборами – от 100 до 200 гривен в месяц. Наташа начала вслух возмущаться, но близкие к начальству сослуживицы ее предупредили, что бы она молчала, иначе все окончится плохо для нее. Но она все равно продолжала говорить об этом, поэтому ее уже били - еще осенью. После этого отправили в Николаевскую область, где заставили выполнять подсобные ремонтные работы. Это было как бы наказание.

Потом она вернулась, но продолжала конфликтовать с сослуживицами, там есть несколько человек, которые в теме и в доле с начальством. 14 декабря, в субботу, в части был парково-хозяйственный день, ее и еще одну девушку послали ремонтировать тенты в автопарк. Но ее напарница отказалась работать и пыталась "припахать" Кулиш делать работу за нее. Возник конфликт, напарница сильно ударила ее в лицо, выбила два зуба. При этом присутствовал один из офицеров, старший лейтенант Михаил Савичев. Но он безучастно наблюдал за избиением, а потом еще и угрожал Наташе", - рассказала одна из коллег избитой военнослужащей.

Жалоба Натальи Кулиш заместителю начальника части по тылу, подполковнику Владимиру Ангелюку лишь усугубила ситуацию – командир пообещал избитой девушке "большие проблемы", пояснив, что если она осмелится рассказать об этом случае, то ее уволят с "волчьим билетом".

Избитой Наталье Кулиш пришлось самостоятельно обратиться в госпиталь, при обследовании у нее обнаружили сотрясение мозга и повреждение шейного отдела позвоночника. Сейчас военнослужащая дает показания военной прокуратуре, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести.

К слову, Наталья Кулиш в 2014 году участвовала на Майдане.