В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Киеве работу наземного общественного транспорта продлят до 5:00. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Уточняется, что это коснется троллейбусных маршрутов № 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 41, 50, а также трамваев №1, 3, 8, 12, 14, 28.

Дольше будут курсировать и автобусы маршрутов №17, 20, 21, 23, 33, 33Т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 69, 72, 99, 101, 102, 104, 114.

До 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы №166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Отмечается, что в новогоднюю ночь фуникулер будет работать круглосуточно, а метрополитен продлит свою работу на 3 часа, то есть в среднем будет работать до 03:00 1 января.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6 , 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Фото: kpt.kyiv.ua

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