Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время брифинга в четверг, 26 декабря, напомнил, что офис генпрокурора заработает со 2 января 2020 года.

По его словам, из 1339 прокуроров переаттестацию смогли пройти лишь 610 сотрудников ГПУ.

"Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетель в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров", - рассказал Рябошапка.

"Начинаем свою работу со 2 января 2020 года. 1 января - выходной. Со 2-го января уже не будет существовать генеральной прокуратуры Украины, как института.

Значительно уменьшилось количество департаментов, подразделений. Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и в сфере оборонно-промышленного комплекса. С 2500 сотрудников Генпрокуратуры в новом Офисе будет работать только 1500", - добавил генпрокурор.

С 20 января Офис генпрокурора начнет отбор на вакантные должности. Всего будет открыто более 200 вакансий.

"Хотели бы подобрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта. С тем, чтобы получить "свежую кровь". Чтобы прокуратура имела новый толчок, импульс, развитие. Есть чуть более 200 вакансий.

Один из приоритетов - сделать так, чтобы доля людей, которые доверяют органами прокуратуры, значительно возросла", - заявил Рябошапка.

Также он заявил об уникальности реформы для Украины. "Почти за 30 лет независимой Украины, ее новейшего периода, ничего подобного в стране пока не происходило", - сказал Рябошапка.

Кроме того, на брифинге присутствовал временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который заявил, что реформа украинской прокуратуры является "чрезвычайно важной".

"Одна из самых глубоких, комплексных реформ, которые я видел и которую вы могли внедрить. Переаттестация прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины - это только первый шаг к переаттестации прокуроров всех прокуратур Украины. Это шаг, который нацелен на повышение доверия к органу и верховенства права.

Граждане Украины, бизнес-сообщество и международные партнеры будут уверены в Офисе генерального прокурора. Уверенность украинского народа является чрезвычайно важной. Также важна уверенность в добродетели новых органов прокуратуры. Следующий год - сложная часть работы. Это не только о найме новых прокуроров, это и об обеспечении того, что новые прокуроры будут соответствовать стандартам - что они являются честными", - заявил Тейлор.

Также он добавил, что "команда посольства США радушно принимала участие в этом процессе", а руководство ГПУ является "чрезвычайно профессиональной командой".

Видео: Facebook/Генеральна прокуратура України

Отметим, что сообщение о проведении брифинга Генеральной прокуратуры появилось в 10:00 на ее странице в Facebook за два часа до его начала, дав журналистам 45 минут на аккредитацию.

Скриншот: Facebook/Генеральна прокуратура України

Ранее сообщалось, что Рябошапка подписал заявление об отставке прокурора Киева.

Также мы писали, что прокурор, подписавший подозрение по делу Шеремета, не прошел аттестацию.