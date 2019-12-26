Президент Украины Владимир Зеленский будет отмечать Новый год в государственной резиденции "Синегора" около села Гута в Ивано-Франковской области.

Отметим, что там же отмечал новогодние праздники бывший президент Петр Порошенко с семьей в прошлом году.

Как сообщают источники "Страны" в Офисе президента, кроме президента и супруги, в "Синегору" приедет глава ОП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Также приглашены все заместители главы ОП со своими супругами.

Будет ли там премьер-министра Алексей Гончарук, пока не ясно.

По словам источников, Зеленский, Богдан и коллеги по ОП еще не определились датой вылета в "Синегору". Сначала на Банковой хотят провести обмен пленными (он должен произойти в последние дни уходящего года). И сразу после обмена и сопутствующих ему мероприятий улететь в Ивано-Франковскую область.

А вот другие соратники Зеленского в "Синегору" не поедут. Спикер парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год в Киеве, у себя дома. А первый помощник Зе Сергей Шефир собирается с семьей за границу, сообщает источник "Страны".

Напомним, "Синегора" находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории составляет 10886 га. Сюда входят и ограждены охотничьи угодья, и заповедные леса вокруг.

Когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, а еще раньше – охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. В 2001-м тут решили сделать президентскую дачу. С тех пор каждый глава государства перестраивал ее "под себя": Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, который именно здесь любил встречать Новый год.

Продолжил эту традицию и Петр Порошенко. Который, помимо Нового года в прошлом году, отмечал здесь католическое Рождество годом ранее.

"Синегора" - одна из самых фешенебельных резиденций. На территории есть ресторан, десять построек, канатная дорога и питомник с животными, SPA-центр, пруд с карпами и форелью и вертолетная площадка.

Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством .

Также мы писали, что нардеп Куницкий опубликовал новогоднее фото с Богданом, который шепчет ему на ухо как Зеленскому.