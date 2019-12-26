"Работает усердней наших". В сети обсуждают фото темнокожего асфальтоукладчика Шулявского моста в Киеве
В сети набирает обороты фото, на котором запечатлен темнокожий парень с дредами, выполняющий дорожные работы на строительстве Шулявского моста в Киеве.
Нетипичный для Украины рабочий больше напоминает музыканта, а само фото - кадр из видеоклипа. И хотя рабочего уже называют "Шулявский блюз" картинка оказалась вполне реальной. Ее автор - фотограф Александр Гусев из Киева.
Пользователи соцсетей тут же принялись комментировать публикацию. Как выяснилось, его темнокожий асфальтоукладчик уже не раз был замечен на дорожных работах в Киеве.
"Пишут, что его зовут Бен", - сообщает в комментарии к посту пользователь Facebook Владимир Хенгистов.
"Видел его недавно на Полевой. Работал усердней наших", - добавляет пользователь Данил Кравченко.
"Он торговал там на секонде. Секонд прикрыли, а жить как-то нужно", - пишет Денис Ялухин.
Также некоторые сообщили, что парень с дредами похож на уличного музыканта, который поет на Контрактовой площади.
Фото: facebook.com/Oleksandr Gusev
Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киеве охрана элитного клуба избила темнокожего посетителя.
Также мы сообщали, что в Украине появился первый темнокожий нардеп.