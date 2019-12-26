В сети набирает обороты фото, на котором запечатлен темнокожий парень с дредами, выполняющий дорожные работы на строительстве Шулявского моста в Киеве.

Нетипичный для Украины рабочий больше напоминает музыканта, а само фото - кадр из видеоклипа. И хотя рабочего уже называют "Шулявский блюз" картинка оказалась вполне реальной. Ее автор - фотограф Александр Гусев из Киева.

Пользователи соцсетей тут же принялись комментировать публикацию. Как выяснилось, его темнокожий асфальтоукладчик уже не раз был замечен на дорожных работах в Киеве.

"Пишут, что его зовут Бен", - сообщает в комментарии к посту пользователь Facebook Владимир Хенгистов.

"Видел его недавно на Полевой. Работал усердней наших", - добавляет пользователь Данил Кравченко.

"Он торговал там на секонде. Секонд прикрыли, а жить как-то нужно", - пишет Денис Ялухин.

Также некоторые сообщили, что парень с дредами похож на уличного музыканта, который поет на Контрактовой площади.

Фото: facebook.com/Oleksandr Gusev

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киеве охрана элитного клуба избила темнокожего посетителя.

Также мы сообщали, что в Украине появился первый темнокожий нардеп.