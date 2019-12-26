Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет просьбу признанного ООН правительства Ливии (ПНС) об отправке туда турецких военных.

"Раз уж такое приглашение поступило, мы его примем", - цитирует заявление президента телеграм-канал Повестка дня Турции.

Он дал понять, что правительство национального согласия, возглавляемое премьером Сараджем, пригласило Турцию, хотя подобных официальных заявлений еще не нигде было.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, после свержения и убийства предыдущего главы государства Муаммара Каддафи. Переворот стал частью т.н. "арабской весны".

На текущий момент это африканское государство разделено на две части. Восток контролирует Халифа Хафтар (ЛНА), а запад вместе со столицей - премьер Сарадж (ПНС).

Как сообщала "Страна", ранее в декабре командующий армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий бОльшую часть территории государства, объявил о начале очередного наступления на столичный Триполи.

Напомним, что осенью власти Мальты изъяли большую партию неофициальных ливийских банкнот. Предположительно они предназначались генералу Халифу Хафтару.