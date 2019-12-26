В пятницу, 27 декабря, Национальный союз журналистов Украины в Киеве проведет дискуссию с представителями СМИ и медиаэкспертами о формах реагирования на случаи публичных угроз и нападений, препятствования деятельности журналистов.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Как отметил Томиленко, в последние дни значительный резонанс в журналистских кругах вызвали инциденты с угрозами и избиением сотрудников медиа в время судебного заседания в деле об убийстве Павла Шеремета. Он напомним, что во вторник, 24 декабря, о препятствовании журналистской деятельности, сообщили Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер (корреспонденты изданий "Правовой контроль" и Sharij.net), Юлия Корзун (издание Страна.юа) и Алла Жизневская (телеканал "ЗИК").

"Вместе с тем, часть журналистского сообщества осуждает деятельность медиа, в которых работают пострадавшие, и приводит аргументы в оправдание физической агрессии. В частности, об этом свидетельствуют комментарии журналистов под постом председателя НСЖУ Сергея Томиленко в социальной сети Фейсбук", - отмечает он.

В дискуссии примут участие: Сергей Томиленко, председатель НСЖУ; Андрей Юричко, эксперт Академии Украинской Прессы; журналисты, которые пострадали во время освещения суда в деле убийства Павла Шеремета: Антонина Белоглазова, Дмитрий Кучер, Алла Жизневская, Юлия Корзун.

Также к участию в дискуссии приглашаются: Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды" (проект "Украинской правды"), Евгения Подобная (исполнительный продюсер UA:Первый), Екатерина Шаповал ("Новое время"), Светлана Крюкова ("Страна.иа"), Наталья Нагорная (ТСН, 1+1), Дмитрий Десятирик (газета "День"), Худецкая Ольга ("Insider"), Михаил Глуховский ("Главком"), Анастасия Усенко (Bihus.info), Дмитрий Васильев (Ukraine Crisis Media Center), Анатолий Марциновский ("Европейская правда"), Марьяна Бухан (ТСН, 1+1), Владимир Федорин (KRYM), Елена Солодовникова ("ForceNews"), Виталий Хворостян (Agropolit.com), Олесь Кромпляс ("Magnum Photos")…

Мероприятие пройдет 27 декабря в Киеве в пресс-центре НСЖУ в 11 часов.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее сообщалось, что нардеп Бужанский призвал Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов на суде по делу Шеремета.

Также мы писали, что полиция открыла уголовное дело в связи с нападениями на журналистов в суде по делу Шеремета.