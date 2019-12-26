Новогодний плодоовощной стол украинцев обойдется им в ту же суму, что и год назад. К такому выводу пришли эксперты после еженедельного мониторинга оптовых цен на овощи, фрукты и орехи от EastFruit. По их данным, сейчас в Украине цены на овощи упали очень существенно, но выросла стоимость фруктов.

"Укрепление курса гривни по отношению к доллару и евро способствовало снижению цен на импортную плодоовощную продукцию. Так случилось, например, с тепличными огурцами и помидорами, которые сейчас поступают в Украину почти исключительно из других стран. Снижение оптовых цен на огурец и помидор составило 12% по сравнению с прошлым годом, что почти соответствует проценту укрепления украинской валюты",- говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Отмечается, что резко упал в цене борщевой набор овощей - по сравнению с прошлым годом, более чем в полтора раза. Правда, картофель продается сейчас в полтора раза дороже, чем годом ранее в это же время. В целом же по борщевым овощам снижение цен составило 34%.

"Снижение урожая картофеля в Украине в 2019 году вследствие неблагоприятных погодных условий привело к неоправданному ажиотажу на рынке и всплеску спроса на эти клубнеплоды. В результаты оптовые цены во время уборки выросли до 12 грн/кг и спровоцировали резкий рост импорта картофеля из России. Однако сейчас цены на картофель в Украине снижаются под давлением импорта и низкого спроса. Однако они значительно выше прошлогодних", - говорит Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"Ситуация же с ценами на традиционные овощи, особенно на свеклу и морковь, остается критичной по противоположной причине - продать их сложно даже по минимальной цене, так как предложение существенно превышает внутренний спрос. В связи с этим овощеводам следует искать альтернативные рынки сбыта. Пока же оптовая цена на морковь и свеклу на 55-60% ниже, чем в это же время годом ранее, лук подешевел тоже на 55%, но год назад цены на него были аномально высокими, а капуста подешевела на 44% за год", - сообщает Катерина Зверева.

Несмотря на то, что кроме яблока и груши, сейчас на оптовых рынках все остальные фрукты импортные, цены на них тоже резко выросли. Не помогло даже укрепление национальной валюты.

"Цены на яблоко выросли на 83% по причине заметного снижения производства, а вот цены на грушу украинского производства остались без изменений. При этом, база для сравнения цен на яблоко была слишком низкой, поэтому сейчас цены на яблоко, скорее, находятся близко к средним многолетним показателям", - отмечает Андрей Ярмак.

Из импортных фруктов наиболее резко выросли цены на мандарины - на 75% за год. Лимоны подорожали на 30%, апельсины - на 17%, а бананы - на 40%. Оптовая цена на ядро грецкого ореха также выросла в среднем на 25% за указанный период.

Кроме того, украинцы стали потреблять больше свежих ягод в зимний период. Благодаря этому, цены на импортную малину, голубику, клубнику (землянику садовую) и ежевику (наиболее популярные позиции потребления) существенно снизились. Укрепление курса национальной валюты и рост объема закупок ягод импортерами, позволили снизить цены в среднем на 15-20%.

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