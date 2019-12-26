Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью "Главкому рассказал об известном фото, на которого бывший президент Украины Петр Порошенко, ставший одним из создателей Православной церкви Украины, запечатлен с иконой на руках.

Петр Порошенко. Фото: glavcom.ua

По его словам, в лоне церкви Порошенко не был ярым верующим.

"Сфотографировали его (Петра Порошенко, - Ред.) один раз, когда был Престольный праздник в киевском Ионинском монастыре, где надо было нести икону. Вот он там был. Ему священники разрешили надеть стихарь. На этом его церковность и закончилась", - рассказал митрополит УПЦ.

На замечание издания, о том, что Петр Порошенко создает впечатление набожного человека, митрополит Антоний ответил, что один Бог может объективно судить о человеке, но "исходя из того, что происходит в нашем государстве, и того, что начинает открываться, мы видим, что здесь есть вопросы".

"Думаю, такие глобальные вещи мы сможем с вами как-то близко к правде говорить не сегодня и не завтра, а когда пройдет время и когда мы сможем беспристрастно все это оценивать", - подчеркнул он.

По словам Антония, Стамбул не дал украинской церкви автокефалию. "Он просто имел желание закрепить за собой украинский народ", - считает он.

"Даже во время последнего Собора Православной церкви Украины, который состоялся в субботу 14 декабря присутствовали представители Константинополя. Вы себе можете представить, чтобы во время нашего Архиерейского Собора присутствовал представитель из Москвы?" - резюмировал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем избрали председателя Поместной церкви, которым стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. 6 января 2019 года в Константинополе он получил Томос.