В анексированном Крыму планируют построить игорную зону с казино и гостиничным комплексом. Проект строительства с общим объемом вложений более 3 млрд рублей (1,13 млрд гривен - Ред.) поддержал так называемый инвестиционный совет Крыма. Реализовывать проект будет "Управляющая компания инфраструктурных проектов". Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Уточняется, что строительство развернут на Южном берегу Крыма - в Кацивели.

"Это один из самых масштабных инвестиционных проектов Южного берега, да и всего полуострова в целом. Его реализация будет способствовать развитию Крыма как курорта мирового уровня, создаст более 250 дополнительных рабочих мест с планируемыми налоговыми отчислениями свыше 1 млрд в бюджеты разных уровней в течение ближайших 10 лет", - заявил один из разработчиков проекта Денис Козорез.

При этом строительству будет предшествовать демонтаж устаревших аварийных объектов капитального строительства на отведенном участке.

"На территории игорной зоны "Золотой берег" предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Фото: kerch.fm

Напомним, в Украине после провала в Раде законопроекта о легализации игорного бизнеса началась зачистка заведений с игровыми автоматами и розыгрышами лотерей.

Также мы сообщали, что полиция Киевской области назвала количество закрытых за сутки игорных заведений.