Президент России Владимир Путин заявил, что завершение проекта строительства газопровода "Северный поток-2" займет еще несколько месяцев.

Об этом он сообщил на закрытой части встречи с крупным бизнесом, передает корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, его слова цитирует журналист Комсомольской правды Дмитрий Смирнов в Telegram.

"Владимир Путин сочувствовал Дональду Трампу, которому сейчас очень сложно, потому что все там озабочены его импичментом. Правда, это не помешало американцам, добавил Владимир Путин, блокировать достройку "Северного потока-2". Но Владимир Путин заверил, что ничего критичного нет, так как "у нас есть трубоукладчик". Только завершение проекта затянется на несколько месяцев. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, по словам очевидцев, на этих словах кивнул", - говорится в сообщении.

Также, как пишет Смирнов, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на встрече с представителями бизнеса сказал, что Северный поток-2 будет достроен своими силами.

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что удастся завершить работу в обозримой перспективе. Чем раньше, тем лучше!" - -заявил Песков.

Скриншоты: t.me/dimsmirnov175

Ранее сообщалось, что российские суда столкнулись с проблемой при достройке газопровода "Северный поток-2".

Также мы писали, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" не остановят его строительство.