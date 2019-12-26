"Страна" узнала, как будут встречать Новый года первые лица Украины - президент, премьер, спикер парламента и другие представители новой власти. А также где президент записывает новогоднее обращение.

Зеленский поедет в резиденцию Порошенко и Януковича

Владимир Зеленский, по данным "Страны", отметит новый год в государственной резиденции "Синегора", которая расположена возле села Гута Ивано-Франковской области.

Интересно, что там же отмечал зимние праздники Петр Порошенко с семьей в прошлом году.

Как стало известно "Стране" от источника в Офисе президента, кроме президента и супруги, в "Синегору" приедет глава ОП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Также приглашены все заместители главы ОП со своими супругами.

Пока под вопросом - приедет ли туда премьер Алексей Гончарук.

Правда, Зеленский, Богдан и коллеги по ОП еще не определились с датой вылета в "Синегору". Сначала на Банковой хотят провести обмен пленными (он должен произойти в последние дни уходящего года). И сразу после обмена и сопутствующих ему мероприятий улететь в Ивано-Франковскую область.

А вот другие соратники Зеленского в "Синегору" не поедут. Спикер парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год в Киеве, у себя дома. А первый помощник Зе Сергей Шефир собирается с семьей за границу, сообщает источник "Страны".

Что известно о "Синегоре"

"Синегора" расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории составляет 10886 га. Сюда входят и ограждены охотничьи угодья, и заповедные леса вокруг.

Когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, а еще раньше – охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. В 2001-м тут решили сделать президентскую дачу. С тех пор каждый глава государства перестраивал ее "под себя": Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, который именно здесь любил встречать Новый год.

Продолжил эту традицию и Петр Порошенко. Который, помимо Нового года в прошлом году, отмечал здесь католическое Рождество годом ранее.

"Синегора" - одна из самых фешенебельных резиденций. На территории есть ресторан, десять построек, канатная дорога и питомник с животными, SPA-центр, пруд с карпами и форелью и вертолетная площадка.

Внутри также есть фойе с мраморным полом и озелененными колоннами, обширная библиотека с галереями и каминный зал.

Интересно, что именно в "Синегоре" Петр Порошенко снимал душещипательные ролики о своих встречах с украинцами, которые потом транслировались на телеканале Рината Ахместова "Украина".

Новогоднее обращение президента

Как узнала "Страна", ролик с новогодним поздравлением у президента решили записать на ВДНХ - там же, где снимали сериал "Слуга народа".

По нашей информации, вчера был уже записан первый вариант новогоднего видео с Зеленским. Но его решили доработать. Сегодня будет вторая попытка.

Отметим, что это будет не первое обращение Зе к украинцам на Новый год. На исходе 2018-го он возник ровно в полночь на телеканале 1+1 и заявил, что идет в президенты.

Интересно будет сравнить это обращение с тем, что прозвучит уже на днях.