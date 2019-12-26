В четверг, 26 декабря, на востоке Турции затонула лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, в результате чего погибли 7 человек. Об этом сообщает офис губернатора провинции Битлис, пишет Reuters.

Как сообщается, лодка затонула на северном берегу озера Ван около 03:00 по местному времени. Озеро расположено недалеко от границы с Ираном, откуда мигранты регулярно пересекают границу с Турцией, направляясь в Европу. Пока не понятно, почему мигранты оказались на озере Ван, которое полностью находится в пределах Турции.

Пятерых людей нашли мертвыми на месте происшествия, двое скончались в больнице. 64 спасенных доставлены в близлежащие больницы и приюты, сообщили в администрации губернатора.

Ранее стало известно, что, по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, число нелегальных пересечений на внешних границах ЕС значительно уменьшилась в 2019 году.

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