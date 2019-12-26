Опубликован текст телефонной беседы подозреваемой в совершении убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в которой она обсуждает действия против волонтера Маруси Зверобой и ее детей. Стенограмму обнародовал адвокат Юлии Кузьменко Влал Добош. Об этом написал в Facebook адвокат Владислав Добош, который защищает Кузьменко.

"На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Маруся Зверобой, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос: кому это выгодно ?! К - это Кузьменко, Т -собеседница!" - написал адвокат в соцсети.

Напомним, материалы уголовного дела по убийству журналиста Павла Шеремета были представлены на брифинге правоохранителей, которые рассказали, что Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения "сакральной жертвы", при этом упоминая Марусю Зверобой.

Также мы сообщали, что участница АТО Елена Самбул, более известная как Маруся Зверобой, заявила, что если подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), будут судить, она выступит в ее защиту.