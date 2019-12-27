Приближается 2020 год, который по китайскому календарю считается годом белой металлической Крысы. Мы рассказываем, в чем и как отмечать Новый год, чтобы в нем вам вседа сопутствовали удача и благополучие.

Как встречать Новый год

Астрологи рекомендуют отмечать наступление 2020 года в домашней обстановке, но шумно и весело. Поэтому смело приглашайте на вечеринку многочисленных родственников и друзей. Предварительно сделайте дома тщательную уборку и как следует продумайте декор, ведь символ года - это животное, которое очень привязано к своему дому.

Не забудьте поставить на стол "приманку" для Крысы: орехи, зерно, сыр. Желательно, чтобы столе была белая скатерть, белая посуда, белое вино или игристое шампанское. Украсить его можно серебристыми или золотистыми свечами. На праздничном столе должен царить достаток. Не забудьте про приманку для крысы. На столе должно быть зерно, орешки, рис и сыры!

Подарки на Новый год лучше выбирать практичные и полезные. Как вариант - обладающие глубоким смыслом для одариваемого. Учтите, что Крыса не любит ненужного хлама и бессмысленных безделушек.

Загадывая желание в полночь под бой курантов, помните, что Крыса не терпит пустословия и транжирства возможностей. Поэтому заранее обдумайте свои желания и тщательно сформулируйте их, аккуратно подобрав слова, чтобы не было возможностей неправильной трактовки.

Что надеть в новогоднюю ночь

Новогодний образ 2020 должен быть элегантным. Цвета наступающего года - белый и металлический. Можно использовать любые вариации цвета металлик: серебристый, золотистый, блестящий черный. В восточной мифологии цвета года Крысы - золотой, синий и зеленый, с ними можно смело комбинировать основной цвет новогоднего образа.

Рекомендуется выбирать свободные силуэты и струящуюся ткань. В моде сейчас платья на одно плечо, или с интересным разрезом на спине, или обтягивающие в пол. От мини лучше отказаться. Если вы решите надеть блузу или рубашку, то выбирайте свободный крой, не сковывающий движения.

Крыса любит крупные блестящие украшения - браслеты, бусы, большие серьги, массивные кольца. Однако не перебарщивайте с декором - Крыса не любит излишеств. Достаточно будет одного-двух акцентов. Важно, чтобы сам наряд (или хотя бы какие-то его элементы) был совершенно новым - чтобы наступающий год принес новые достижения и успехи.

Мужчинам рекомендуется отказаться от повседневной одежды (джинсов, футболок, уютных свитеров) и подобрать себе более элегантный наряд. Если не хотите надевать строгий костюм, можно выбрать брюки с классической рубашкой или пуловером.

В декоре дома также нужно сделать акцент на белом цвете, который символизирует новизну, свежесть и невинность, и на металлике. Если вам это кажется слишком скучным, можно разбавить акцентами любых других цветов - кроме красного, так как Крыса боится огня. И в декоре, и в наряде нужно избегать кислотных и кричащих цветов, а также животных принтов.

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