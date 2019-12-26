Американское киберкомандование занимается разработкой стратегии информационной войны, если Россия предпримет попытки вмешаться в американские выборы 2020 года с помощью взлома избирательных систем или посева широкого раздора. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, один из вариантов, которые рассматривает киберкомандование США, нацелен на высшее руководство и российскую элиту, включая, вероятно, некоторых олигархов. По данным источников, США готовы будут раскрыть их конфиденциальные личные данные, если вмешательство не прекратится.

С большой вероятностью к президенту Владимиру Путину эта тактика не применяется, поскольку это будет считаться слишком провокационным, говорят источники издания.

Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. В 2016 году помощники в Совете национальной безопасности в администрации Обамы разработали киберусилия против России, аналогичные тем, которые сейчас рассматриваются киберкомандованием, но "никто не чувствовал к этому аппетита", сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Любая операция будет рассматриваться другими учреждениями, включая Государственный департамент и ЦРУ, и требовать одобрения министра обороны. По словам официальных лиц, это связано с другими потенциальными усилиями США предотвратить вмешательство, такими как санкции.

Среди мер, которые обсуждаются американскими киберчиновниками, - операции, разоблачающие злонамеренное поведение противников. Соединенные Штаты уже экспериментировали с такими разоблачениями. В 2014 году они опубликовали спутниковые снимки и другую важную информацию, которые показали, как Москва учила и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за сбивание малайзийского Боинга MH17, подчеркивает издание.

Тем не менее, американские чиновники признали, что кибероперации не могут полностью изменить поведение противника, однако в целом они могут быть более эффективными при использовании вместе с другими инструментами.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал российские аккаунты, созданные для вмешательства в американские выборы-2020 .

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