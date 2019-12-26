Национальная полиция задержала 47-летнего криминального авторитета по кличке "Лощ", которого подозревают в организации убийства участника АТО в 2017 году. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

"В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции на востоке страны. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски", - говорится в сообщении.

Задержание злоумышленника произошло в Белой церкви. По данным полиции, находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и даже "крышевать" игорный бизнес.

Фото: kv.npu.gov.ua

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