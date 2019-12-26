Украинский футболист, играющий за "Вест Хэм", Андрей Ярмоленко получил травму. Об этом сообщает издание "Команда №1".

Андрей Ярмоленко Фото: whufc.com

Как сообщается, спортсмен повредил заднюю поверхность бедра из-за чего пропустит примерно месяц. 30-летний футболист пропустит минимум 5 матчей – против "Лестера", "Борнмута", "Джиллингема", "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертона". Возможно, он успеет восстановиться ко встрече против "Лестера" 22 января.

Напомним, в этом сезоне Ярмоленко забил 3 года и сделал 1 ассист в 15 матчах. Последний раз выходил на поле 14 декабря, в старте не был с 23 ноября.

Ранее в этом сезоне Ярмооленко уже пропустил один матч, получив травму спины. Сообщалось, что "Вест Хэм" готов продать его за 21 млн евро.

Ранее сообщалось, что наш Андрей Ярмоленко стал Санта Клаусом в красной шапке.

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