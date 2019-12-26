Во Львове "Мерседес" протаранил заблокировавшее дорогу авто полицейских, чтобы освободить путь для проезда, и после этого скрылся с места происшествия на глазах у растерявшихся правоохранителей. Видео инциденте опубликовано на Facebook-странице "Оперативный".

Камера запечатлела, как полицейские, судя по всему, оформляли ДТП. Часть дороги была перекрыта эвакуатором, а на оставшейся полосе движения был припаркован автомобиль полиции. Водитель "Мерса" принялся сигналить, вероятно, намекая правоохранителям, чтобы они разблокировали проезд. Полицейские возмутились и потребовали, чтобы дерзкий водитель вышел из ато. При этом один из полицейских для убедительности даже достал пистолет.

Однако на водителя "Мерседеса" это не произвело впечатления, он тронулся с места, уперся бампером в машину копов и попросту протолкнул ее вперед, освободив проезд. После этого "Мерс" уехал с места инцидента. А копы бросились в свое авто и пустились в погоню. Чем закончилась история - пока неизвестно.

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