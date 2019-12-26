Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский призвал генерального прокурора Руслана Рябошапку немедленно подписать подозрения объявленные радикалам, которые напали на журналистов под Апелляционным судом Киева в прошлую пятницу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 26 декабря.

"Уважаемый Генеральный Прокурор! Как Вам возможно известно, в пятницу, маргинальное отребье позволило себе совершить нападение на журналистов во время заседания одного из столичных судов. Все персонажи идентифицированы, полиция возбудила уголовное дело и выписала подозрения. Их нужно просто подписать, немедленно", - пишет Бужанский.

Нардеп напомним генпрокурору, что на сегодня у него нет более важных дел, поэтому ему стоит взять карандаш "наслюнявить его и поставить крестик".

"Давайте, это несложно. Одна палочка сверху вниз, одна слева направо. И всё, до завтра Вы абсолютно свободны", - написал депутат.

Скриншот: t.me/MaxBuzhanskiy/2378

Напомним, 24 декабря возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов. В частности, был избит корреспондент издания Sharij.net. Также угрозы в свой адрес получила журналист "Страны" Юлия Корзун, а сотрудница телеканала ZIK Алла Жизневская получила удар по рукам, когда снимала происходящее на камеру телефона.

Отметим, что журналист "Страны" смогла покинуть здание суда после заседания по делу Шеремета лишь с частной охраной. Полиция при этом проявила бездействие.