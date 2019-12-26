В четверг, 26 декабря, на территории Украины местами ожидается снег, а температура воздуха ночью до -1 градусов, днем до +8 градусов. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, ночью и днем в западных областях Украины ожидается снег и местами мокрый снег. На остальной территории пройдут дожди. Температура ночью от -1 до +6, днем от +1 до +5, на юге страны местами от +4 до +8. Ветер преимущественно северо-западный, 7−12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 26 декабря синоптики обещают дождь ночью и днем. Температура ночью от +4 до +6, днем от +4 до +6. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что синоптик рассказала, какой будет погода 26 декабря.

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