Сегодня, 6 января, празднуется Сочельник. А завтра, 7 января, - один из главных христианских праздников - Рождество.

После рождения Иисуса на небе появилась чудесная звезда, которая привела к младенцу волхвов. Они преподнесли дары: золото, ладан.

Именно поэтому сегодня все прихожане Украинской православной церкви ждут первой звезды. Поздравлять с праздником принято словами: "Христос родился!", а отвечать принято: "Славим его!"

В храмах проводятся праздничные службы, а украинцы накрывают стол из 12 блюд - по числу апостолов.

Рождество Христово принято встречать на церковной службе и в семейном кругу.

Для тех близких и друзей, которые не могут лично разделить с вами праздник Рождества Христова, мы подготовили много ярких и красивых открыток. Их можно отправить по смс или в мессенджере.

С Рождеством Христовым 2020

С Рождеством Христовым 2020 картинки

С Рождеством Христовым 2020 открытки

С Рождеством Христовым 2020 поздравления

С Рождеством Христовым 2020 гифки

С Рождеством картинки

С Рождеством открытки

С Рождеством гифки

З Різдвом!

З Різдвом Христовим!

З Різдвом Христовим 2020!

Красивые открытки с Рождеством

Красивые картинки с Рождеством

С Рождеством!