Сегодня, 6 января, празднуется Сочельник. А завтра, 7 января, - один из главных христианских праздников - Рождество.
После рождения Иисуса на небе появилась чудесная звезда, которая привела к младенцу волхвов. Они преподнесли дары: золото, ладан.
Именно поэтому сегодня все прихожане Украинской православной церкви ждут первой звезды. Поздравлять с праздником принято словами: "Христос родился!", а отвечать принято: "Славим его!"
В храмах проводятся праздничные службы, а украинцы накрывают стол из 12 блюд - по числу апостолов.
Рождество Христово принято встречать на церковной службе и в семейном кругу.
Для тех близких и друзей, которые не могут лично разделить с вами праздник Рождества Христова, мы подготовили много ярких и красивых открыток. Их можно отправить по смс или в мессенджере.
С Рождеством Христовым 2020
С Рождеством Христовым 2020 картинки
С Рождеством Христовым 2020 открытки
С Рождеством Христовым 2020 поздравления
С Рождеством Христовым 2020 гифки
С Рождеством картинки
С Рождеством открытки
С Рождеством гифки
З Різдвом!
З Різдвом Христовим!
З Різдвом Христовим 2020!
Красивые открытки с Рождеством
Красивые картинки с Рождеством
С Рождеством!