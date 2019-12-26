Около 46 тысяч человек в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье в Луганской области остаются без водоснабжения. Также в Лисичанске наблюдаются перебои с теплоснабжением. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 26 декабря.

"По состоянию на 7:00 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, без централизованного водоснабжения остаются частично город Лисичанск, город Приволье и город Новодружеск (около 46 тысяч абонентов)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за недостаточного количества воды в системе, 25 декабря была приостановлена работа одной котельной в Лисичанске. Без отопления остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов).три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения. При этом по состоянию на утро температура воздуха +3 градуса тепла.

"В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды", – пообещали спасатели.

Как сообщалось, 24 декабря в Луганской области более 80 тысяч человек остались без воды. Также вода была отключена в 35 учебных заведениях и в 25 больницах. Из-за долгов Лисичанскводоканала за потребленную электроэнергию.

Ранее сообщалось, что в трех городах Луганской области восстановили водоснабжение, отключенное за долги.

Также мы писали, что около 75 тысячам жителей Луганской области хотят отключить воду из-за долгов.