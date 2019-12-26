Известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский сказал, что вместо новостей по телевизору лучше смотреть порно. Об этом он рассказал в своем YouTube-блоге.

В частности, Комаровский утверждает, что украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора. "Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub (самый известный в мире порносайт - Ред.), это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский и добавил, что украинцам нужно интересоваться не только политикой.

Напомним, недавно стало известно, что Украина вышла на 16 место в мире по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам 2019 года. Страна обогнала Тайланди и Россию.

Отметим, что в период предвыборной кампании Комаровского нередко называли будущим министром здравоохраниения у Зеленского, но от данной должности он отказался.