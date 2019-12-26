Число нелегальных мигрантов, которые пересекают границу ЕС, значительно уменьшилось. Об этом сообщил директор европейского агентства по охране внешних границ Frontex Фабрис Леджери в интервью немецкому изданию Die Welt.

Как он отметил, число незаконных въездов в страныф Евросоюза до конца года составит около 120 тысяч. В сравнении с прошлым годом это на 10% меньше, значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда агентство зафиксировало 1,2 млн незаконных пересечений.

В то же время, по словам пограничников, число нелегалов, которые проникают на территорию Греции и Канарских островов, возросло. В 2019 году на Канарах оказалось на 50% больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее – до 2200 человек.

Ранее в декабре сообщалось, что в 2020 году страны Евросоюза примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения. Приоритет получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

Напомним, что в Евросоюзе впервые применили новый механизм распределения беженцев.

Также мы писали, что Эстония не готова принимать беженцев из Африки из-за наплыва мигрантов из Украины.