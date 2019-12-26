Стали известны детали избиения женщины-военнослужащей в воинской части А3438, расположенной в селе Красноселка Лиманского района Одесской области. Это региональный центр радиоэлектронной разведки.

Как пишет издание Думская, пострадавшую зовут Наталья Кулиш. Она солдат и работала на кухне.

"Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник", – рассказал сотрудник центра.

По его словам, после этого Наталью Кулиш в наказание отправили в командировку в Очаков. Там ее заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар.

"Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом", – добавил сотрудник центра.

В то же время УСИ сообщает, что конфликт случился 14 декабря, в субботу. На работу Наталью вызвали сослуживцы, назначив встречу в парке. Одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов. По ее словам, на месте присутствовал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев.

Ротный командир Михаил Савичев все это видел и сказал, что ты никому ничего не докажешь. После этого я обратилась к Ангелюку – заместителю начальника по тылу и рассказала, что меня побили. Он сказал, что меня спишут и полностью уволят с армии и начал угрожать, что дальше служить я не буду. Также сказал, чтоб я никому не сообщала о данном инциденте и чтобы в госпиталь не обращалась, ведь никто ничего не сможет доказать, - рассказала Наталья Кулиш.

При обследовании врачи обнаружили у пострадавшей сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. С 19 декабря Наталья проходит лечение в Военном госпитале на Пироговской.

По словам Натальи, причиной инцидента стал открытый устный протест с ее стороны против действий заместителя командира военной части по тылу, подполковника В.М. Ангелюка, который организовал незаконный вывоз продуктов питания и без необходимых приказов использовал военнослужащих для ремонтных работ в части.

Еще несколько дней Наталье не разрешали обращаться в госпиталь, спустя 6 дней женщина сама покинула службу и обратилась за помощью к медикам.

До армии Наталья была активисткой двух Майданов, говорит, на службу пошла добровольно, думая, что в военных организациях все по Закону. Однако руководители части чувствуют себя уверенно на своем посту, им удалось создать благоприятные условия для произвола и коррупции.

Наталья Кулиш. Фото: usionline.com

Напомним, что вчера, 25 декабря, министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook сообщил об избиении женщины в армии. "Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте", - написал чиновник.

Ранее в Донецкой области, на блокпосту Святогорск-Букино, застрелился военнослужащий. Трагедия произошла 22 декабря. Служащий ВСУ 1997 года рождения совершил самоубийство, выстрелив в голову из автомата Калашникова.