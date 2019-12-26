Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали начальника одного из отделов Минобороны в Хмельницкой области за системную коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщается, правоохранители установили, что полковник организовал схему получения "откатов" от коммерсантов за создание искусственных препятствий во время выполнения договоров поставок газа для объектов ведомства в Хмельницком. За неправомерный вознаграждение он также давал "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника, 80 тысяч гривен неправомерной выгоды от директора фирмы - подрядчика", - говорится в сообщении.

Также был зафиксирован факт вымогательства и получения начальником отдела средств от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу. За сорок тысяч гривен он пообещал призывнику "повлиять" на должностных лиц одного из военкоматов области.

Во время обыска на работе и дома у подозреваемого была изъята часть неправомерной выгоды и документы, которые доказывают существование сделки.

Полковнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368,, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении с должности. В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия. Мероприятия по изобличению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона и Нацполицией.

Ранее сообщалось, что главу НАБУ Сытника внесли в госреестр коррупционеров.

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