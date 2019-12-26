Российское Министерство энергетики на ближайших выходных намерено подписать договор с Украиной о транзите газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

"В последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - заявил Новак.

По его словам, объемы транзита, зафиксированные в протоколе Украины и РФ, минимальны – они могут быть увеличены, если необходимо.

Как сообщалось, 20 декабря, представители Еврокомиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно газового контракта.

Кабинет министров обнародовал протокол переговоров по транзиту газа между представителями Европейского союза, Украины и Российской Федерации в Берлине и Минске 19-20 декабря, в которых также участвовали компании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром".

Согласно договоренностям, контракт на транзит будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации до 10 лет. Также Россия выплатит Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что Оржель верит, что Украина будет ещё 5 лет получать по $3 миллиарда за транзит российского газа.