Глава РФ Владимир Путин во время перерыва в хоккейном матче на Красной площади, в котором он принял участие накануне, пожаловался миллиардеру Геннадию Тимченко, что в последнее время не может нормально выспаться. Фрагмент беседы был показан телеканалом Россия 24.

Как сообщается, на просьбу Тимченко, который возглавляет совет директором Континентальной хоккейной лиги, уделять больше времени спортивным тренировкам глава государства ответил, что в последнее время он не высыпался. "Мало спал — четыре-пять часов. Маловато", — сказал он.

Тимченко: Надо все-таки уделять время тренировкам

Путин: Не высыпался в последнюю неделю, мало спал - 4-5 часов pic.twitter.com/njaBoezpNr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 декабря 2019 г.

Напомним, матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади прошел вечером в среду, 25 декабря. Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Путин. Больше половины шайб в ворота противников забил российский лидер, выступающий под 11-м номером.

Вместе с Путиным в команде сыграли министр обороны России Сергей Шойгу, а также хоккеисты Сергей Федоров, Павел Буре и Алексей Касатонов. В составе команды соперников были губернаторы Тульской области и Подмосковья Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, первый вице-президент Федерации хоккея России и предприниматель Роман Ротенберг и другие.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал Путину по возможности "немножко отдохнуть" по случаю новогодних праздников. Он также поблагодарил президента за внимание к работе властей и пожелал хорошего Нового года. "Хотел бы пригласить вас попить чайку сейчас", — сказал премьер президенту на встрече главы государства с правительством.

Ранее сообщалось, что Путин признался, что перешел с чая на алтайскую траву.

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