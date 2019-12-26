В городе Безансоне на востоке Франции в день Рождества, 25 декабря, люди в капюшонах открыли стрельбу, в результате чего трое человек получили ранения. Об этом сообщает France Info со ссылкой на местную полицию.

"В районе Плануаз в Безансоне началась стрельба, в результате чего три человека получили ранения, двое из которых – серьезные", - сообщили полицейские.

О происшествии в полицию сообщили по телефону, примерно в 7:15 вечера.

Первый пострадавший, в возрасте 31 года, получил травму бедра, второй, 34 лет, ранен в грудь, третий получил легкое ранение. Это подросток 14 лет. Все трое госпитализированы.

По данным правоохранителей, стрелки осуществили порядка пятнадцати выстрелов. Стрелявших было трое или четверо, все были в капюшонах. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Полиция перекрыла район Плануаз. На месте инцидента эксперты обнаружили около пятнадцати патронов к автомату калибра 5,56-мм, а под одной из машин - гранату.

Напомним, в этот же день в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за обвинения его отца в краже мангала. Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве скончался предприниматель, в которого стреляли в Гидропарке.