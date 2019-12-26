25 декабря в Харькове сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции и Шевченковского отдела полиции обнаружили гаражный бокс на улице Букова, в котором незаконно разливали спирт.

"В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту спирта.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на границе Украины и Молдавии построили нелегальный спиртопровод.

Также мы писали, что в законопроект президента Владимира Зеленского по приватизации ГП "Укрспирт" вернули норму об обязательном использовании для производства алкоголя только украинского спирта.