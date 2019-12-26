25 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи Красногоровки, неподалеку Невельского — из миномета калибра 120 мм, два раза в районе Старогнатовки — из стрелкового оружия, возле Васильевки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Крымского террористы обстреливали украинских военных из стрелкового оружия, четыре раза в районе Луганского — из минометов калибра 120 мм, 82 мм минометов гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В среду потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Также уточняется, что с начала текущих суток боевики из стрелкового оружия обстреляли украинских военных неподалеку Невельского.

Напомним, что 22 декабря на блокпосту на Донбассе военный застрелился из автомата Калашникова.

Также мы сообщали, что Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского обращения в среду, 25 декабря, к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") вспомнил о напряженности в мире и заявил о необходимости решения конфликтов в Украине, Сирии и Венесуэле. "Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - сказал Папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.