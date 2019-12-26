Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам ранее сегодня вечером (25 декабря - Ред.), израильские ВВС только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАСа в Газе", - сообщает армия обороны Израиля в своем твиттере.

Ранее в среду вечером военные Израиля сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории анклава.

Напомним, ранее Израиль делал аналогичный шаг, отправив 8 декабря три ракеты. Ранее "Страна" сообщала, что в ООН отказались признавать израильские поселения на берегу Иордана, несмотря на позицию США.