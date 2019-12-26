Американец Крейг Ленг, который принимал участие в войне на Донбассе как доброволец, отправлен под круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. Такую меру пресечения ему назначил Винницкий апелляционный суд, сообщает "Судебная власть Украины".

"Для обеспечения выдачи лица (экстрадиционного ареста) Винницкий апелляционный суд применил к гражданину США Крейга Ленга круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Постановление Винницкого городского суда о продлении Ленгу содержания под стражей до 3 февраля было отменено.

В начале октября Ленга арестовали в Украине для экстрадиции в США. Там его, помимо прочего, подозревают в убийстве пожилой пары, которой военный обещал продать оружие, а на деле ограбил и убил.

Крейг Лейн

Фото: radiosvoboda.org

По украинскому законодательству эти преступления - экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

"Страна" подробно рассказывала об этом человеке в материале Убил стариков и вербовал радикалов на Донбасс. За что в США хотят казнить бойца "Правого сектора". Интересно, что ниточка Ленга ведет к другому американскому военному, который планировал по его наводке вступить в "Азов".