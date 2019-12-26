В Норвегии писатель Ари Бен, который ранее был супругом принцессы страны Марты Луизы, совершил самоубийство в возрасте 47 лет. Об этом сообщает BBC.

"Он был важной частью нашей семьи в течение многих лет, и мы сохраним теплые и хорошие воспоминания о нем. Мы сожалеем, что наши внуки потеряли своего любимого отца", - заявили король Харальд и королева Соня о смерти их бывшего зятя.

Автор нескольких романов и пьес Ари Бен женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году. Бен познакомился со своей будущей женой через свою мать, которая была наставником принцессы по физиотерапии.

Марта Луиза и Ари Бен. Фото: glbnews.com

У пары осталось три дочери - Мод, Лия и Эмма. В 2017 году Ари Бен и Марта Луиза развелись.

"Мы чувствуем себя виноватыми, потому что мы больше не можем создать безопасную гавань, которой заслуживают наши дети", - объяснила тогда принцесса причину развода.

Ари Бен впервые стал известен как писатель в 1999 году благодаря сборнику рассказов "Грустный, как ад". Первый тираж книги имел успех и был распродано менее чем за неделю. Его следующий сборник рассказов "Талант к счастью" был также хорошо воспринят критиками. В общей сложности он написал три романа, три коротких рассказа, одну пьесу и прозу "От сердца к сердцу". Последнее произведение было написано в соавторстве с принцессой Мартой Луизой.

Напомним, в ноябре исследователи Датского научно-исследовательского института и Стокгольмского университета сравнили показатели суицидов в периоды с 1989 года по 2002 год и с 2003 года по 2016 год. Результаты показали что, после легализации однополых браков количество суицидов в Скандинавии снизилось на 46%.

Также мы сообщали, что в октябре в Сеуле найдена мертвой 25-летняя поп-звезда Солли. Скорее всего, она покончила с собой.

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