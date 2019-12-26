В сети опубликованы фото обращений граждан в полицию с необычной фабулой. В частности заявительница по имени Елена изъявила желание исповедаться полицейским.

"Хочет исповедаться полицейским, поскольку священники не выдержат", - говорится в одном из обращений, датируемым сентябрем 2019 года.

В другом зарегистрированном обращении указано, что в декабре священник ударил заявителя кадилом по голове на улице Механизаторской.

"Священник ударил заявителя кадилом по голове, рекомендовано 103", - говорится в заявлении.

Оба скриншота опубликованы группе dtp.kiev в соцсети и относятся к происшествиям в Харькове.

Стоит отметить, что их подлинность не подтверждена официально, но, как известно, полицейские обязаны регистрировать все поступающие заявления.

Фото: facebook.com

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